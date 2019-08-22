«السيادي» السوداني يعقد أول اجتماعاته بعد أداء أعضائه اليمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

أدى القسم بالقصر الرئاسي في السودان، أمس الأربعاء، تسعة من أعضاء مجلس السيادة، أمام رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، فيما غاب عن أداء القسم العضو العاشر بالمجلس محمد حسن عثمان التعايشي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقيادي سابق بحزب الأمة والذي يفترض أن يكون قد وصل البلاد في وقت متأخر مساء أمس قادماً من بريطانيا. وسيؤدي القسم في وقت لاحق.

والأعضاء الذين أدوا اليمين الدستورية هم؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين الكباشى إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وحسن محمد إدريس قاضي، والصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان استبق، مراسم أداء القسم أعضاء المجلس السيادي بأدائه اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق محمد علي إبراهيم، ليصبح بذلك رسمياً رئيساً لمجلس السيادة.

وانخرط المجلس- يعتبر سادس مجلس سيادة في تاريخ السودان الحديث- مباشرة بعد أداء اليمين بعقد أول اجتماع مغلق ترأسه البرهان في القصر الجمهوري.

في الأثناء، وصل عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء الجديد، إلى الخرطوم، قادماً من أديس أبابا؛ وأدّى القسم الدستوري كأول رئيس حكومة بالمرحلة الانتقالية.

وطالب حمدوك في تصريحات صحفية جميع السودانيين بالعمل معاً لبناء نظام ديمقراطي.

وكان في استقبال حمدوك لدى وصوله المطار عشرات السودانيين للترحيب به؛ ابتهاجاً بتعيينه في المنصب.

إلى ذلك، كشف أعضاء المكون المدني داخل المجلس السيادي، عن إخضاع تعيين رئيس القضاء والنائب العام لمزيد من التوافق بين مكونات المجلس.

وقال عضو المجلس، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي لممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، إن حمدوك بعد أداء اليمين الدستورية عليه مواجهة ملفات عاجلة خاصة بعد فترة كبيرة من الفراغ، على رأسها الأزمة الاقتصادية، وكارثة السيول والأمطار التي اجتاحت عدداً من أنحاء البلاد. وحول العضو محمد الحسن التعايشي الذي لم يؤد اليمين الدستورية قال الفكي إن التعايشي تأخر بسبب جداول السفر وأنه من المنتظر عودته للبلاد خلال ساعات وقد يؤدي القسم مع رئيس مجلس الوزراء وإذا تأخر عن موعد أداء القسم سيؤديه اليوم الخميس.

وتعهدت عضو المجلس عائشة موسى بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، ووعدت الشعب بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان خلال فترة المجلس وهي تسعة وثلاثون شهرا سيبذل كل الأعضاء جهدهم خلالها في سبيل تحقيق شعارات الثورة التي راح ضحيتها شهيدات وشهداء السودان.

وأكدت أن شعارات الثورة لن تخبو حتى تحقق أهدافها المنشودة، وقالت عائشة إنها تمثل كل نساء السودان وبعثت بتحية السلام والمحبة لكل الشعب السوداني شبابا وشابات ورجالا وكل الشهداء والشهيدات. وقالت رجاء نيكولا عبد المسيح عضو المجلس: «نريد أن يعم السلام وأن تتحقق العدالة» في البلاد. وأضافت في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري، عقب أداء اليمين الدستورية «نريد أن نرفع من شأن السودان وأن ننمي بلادنا وأن نرفع من اقتصادها، إضافة إلى أخذ حقوق المواطنين المسيحيين».