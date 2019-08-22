الوصل يتفوق على الهلال ويقترب من الدور الثاني في «البطولة العربية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

يستضيف الوصل نظيره الظفرة في السابعة والربع من مساء اليوم في لقاء ودي يجمع الفريقين ضمن برنامج إعدادهما للموسم المقبل، والمباراة هي الأولى للوصل مع فريق محلي بعد عودته من معسكر النمسا الأسبوع الماضي، وبعد مباراته مع الهلال السوداني أمس الأول في ذهاب الدور ال 32 من بطولة الأندية العربية الأبطال المقامة هذا العام على كأس محمد السادس، والتي حقق فيها الفوز بهدفين نظيفين.

مباراة اليوم واحدة من مجموع مباراتين وديتين قرر الجهاز الفني للوصل خوضهما قبل مواجهة فريق حتا يوم ال 26 من أغسطس / آب الجاري في تصفيات مسابقة كأس الخليج العربي، وهي ثاني مواجهة رسمية للفهود هذا الموسم بعد مباراة الهلال السوداني.

مباراة اليوم الودية أمام الظفرة التي من المقرر أن يخوضها الإمبراطور بملعبه، ومباراة الوحدة المقبلة يوم السبت، اعتبرهما مدرب الروماني لورينت ريجيكامب فرصة للاعبيه لمزيد من التحضير والتأقلم والانسجام قبل خوض لقاء حتا، ومباراة العودة في البطولة العربية أمام الهلال يوم ال 30 من أغسطس.

وبالعودة إلى مباراة أمس الأول أمام الهلال، افتتح الوصل موسمه الرسمي بفوز غالٍ ومستحق قربه أكثر من الوصول إلى المحطة المقبلة في البطولة العربية إذا ما ظهروا بالمستوى الجيد الذي ظهروا به في الذهاب.

وبجانب الفوز نجح الإمبراطور في تقديم أوراق اعتماده لجماهيره ومسؤوليه لهذا الموسم، مؤكداً أنه قادم بقوة لمزاحمة الجميع على كل الألقاب بتشكيلته الجديدة وبعناصره المميزة وبقيادة مدربه الطموح الروماني ريجيكامب.

خرج الإمبراطور بهدفين خلال أول ظهور رسمي له هذا الموسم، وكان بمقدوره أن يخرج من المباراة بأربعة أهداف أو خمسة على الأقل لو استغل لاعبيه نصف الفرص السهلة التي أتيحت لهم على مدار شوطي المباراة.

الصورة المتواضعة التي ظهر بها الفريق الضيف، وخاصة في الجانب الدفاعي شجع لاعبي الوصل للعب معظم أوقات المباراة بشكل فردي، فسعى الجميع للتسجيل في غياب اللعب الجماعي، وهو ما تسبب في إهدار عدد كبير من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخوض مباراة السودان والفريق وجماهيره أكثر اطمئناناً.

مدرب الفريق الروماني ريجيكامب على الرغم من رضاه عن أداء الفريق إلا أنه أكد تخوفه من النتيجة النهائية للمباراة، معتبراً التقدم بهدفين فقط ليس بالنتيجة الكبيرة المطمئنة، خاصة أن مباراة الإياب ستكون على ملعب الخصم، ووسط جماهيره التي توقع لها أن تحضر بكثافة في اللقاء المقبل.

وراهن لورينت ريجيكامب على حماس لاعبيه وتميزهم وقدرتهم على الخروج من المباراة الثانية أمام الهلال بفوز آخر يؤكد أحقيتهم في التأهل إلى الدور المقبل في البطولة العربية.

وعن الموسم المحلي قال: نتطلع إلى الأفضل خلال الموسم المحلي، معتبراً أن الجميع متحفز وجاهز للموسم الذي يستهله بلقاء حتا في الكأس، مؤكداً أن الموسم طويل وشاق، وعليه الحيطة والحذر بتكوين أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين، مشيراً أن الموسم ما زال في بدايته ولاعبيه في حاجة أكثر للتأقلم والانسجام، مؤكداً أن هدفه الرئيسي بجانب المنافسة على كل الألقاب هو تكوين قاعدة كبيرة ومميزة من اللاعبين الذين يستطيعون الدفاع عن ألوان الوصل.

في الجانب الآخر أدت الخسارة بهدفين نظيفين إلى توقف مسيرة المدرب التونسي نبيل الكوكي مديراً فنياً للهلال، وأعلنت إدارة النادي أن المدرب لن يستمر مع الفريق بعد أن انتهى عقده، وأكدت أنه لن يجري التجديد له، لكنه سيقود الفريق في المباراة المقبلة أمام الوصل وقبلها مباراة رايون سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

فابيو ليما: سعيد بالأداء والنتيجة

أكد البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل سعادته بالفوز الذي تحقق على الهلال مشيداً بأداء زملائه خلال المباراة والتزامهم بتعليمات المدرب وقال إن الفريق كان من الممكن أن يفوز بعدد وافر من الأهداف لكن اللاعبين لم يستثمروا الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة.

وقال: سعيد بتسجيل أول أهداف الوصل في الموسم الجديد، الفوز سيمنحنا دافعاً كبيراً قبل جولة الإياب، الفوز بهدف واحد أو الخروج بالتعادل أو الخسارة بهدف جميعها فرص للوصول إلى المحطة المقبلة في البطولة. أضاف: أعتقد ان المنافس سيلعب من أجل الفوز لأنه ليس لديه ما يخسره، لذلك أتوقع أن تكون مباراة كبيرة وجماهيرية، لأن اللقاء سيكون على أرضه وسيخوض المباراة بهدف التعويض والفوز بفارق يسهم في تأهله. وتوقع ليما أن يقدم الوصل موسماً استثنائياً وأن ينافس على كل البطولات في الموسم الجديد.