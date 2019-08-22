«إسرائيل» تقر خططاً عسكرية لضرب غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف ما يسمى وزير التعاون الإقليمي «الإسرائيلي» وعضو المجلس الوزاري «الإسرائيلي» المصغر (الكابينيت)، تساحي هنغابي، عن خطط «إسرائيلية» لمهاجمة قطاع غزة وحركة «حماس». وذكر هنغابي، للإذاعة «الإسرائيلية» أن «الجيش جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وأن «الكابينيت» وافق على خطط لمهاجمة حماس».

ونقل الإعلامي «الإسرائيلي» بالقناة «20» العبرية أمير أفيغاي، مساء أمس الاول الثلاثاء، عن تغريدة للوزير هنغابي، أن «الجيش «الإسرائيلي» تجهز وبات مستعداً، وأن الكابينيت أعد خططا لمهاجمة غزة ووافق عليها».إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال، خزان مياه في منطقة عينون جنوب شرق طوباس في الأغوار الفلسطينية. وقال مسؤول فلسطيني إن هناك زحفاً استيطانياً في منطقة الأغوار يهدف إلى التضييق على التجمعات السكانية في تلك المنطقة وخلق واقع جديد فيها. وأضاف وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية «بدأت «إسرائيل» في الأشهر الأخيرة بنشر بؤر استيطانية جديدة في عمل استباقي لمحاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية». وأوضح «الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت إقامة أكثر من سبع بؤر استيطانية». وقال عساف «يعتقد المستوطنون أن مزيدا من البؤر الاستيطانية يعني مزيدا من المساحات التي يمكن فرضها كأمر واقع في وقت لاحق».

وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال، منزلاً في بيت حنينا في القدس، وأخطرت أكثر من 20 منشأة بالهدم والإخلاء شمال القدس. واعتقلت قوّات الاحتلال 7 فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية، في حين أغلقت سلطات الاحتلال، المنطقة الأثرية في قرية سبسطية في مدينة نابلس بصورة كاملة. (وكالات)