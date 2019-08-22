شكرا لقرائتكم خبر عن صدّق أو لا تصدّق: لاصقة تسرّع التحصيل العلمي 120 مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في كشف علمي أقرب إلى الخيال وقد لا يصدقه البعض، أعلنت شركة «Humm
» الأمريكية عن لاصقة ذكية تعمل بمبدأ التحفيز العصبي، تحسّن ذاكرة من يرتديها، وتسرّع من التحصيل العلمي بمعدل 120 مرة.
وفقاً للشركة توصل الباحثون إلى أن اللاصقة أسهمت في تحقيق تحسّن بنسبة 20% بذاكرة الأشخاص الذين ارتدوها لمدة 15 دقيقة، مقارنة بآخرين لم يستعملوها.
توفر اللاصقة تحفيزاً كهربائياً معتدلاً، أثبت العلماء سلامته بعد اختبارات دامت لأكثر من 30 عاماً، إذ يبعث بنبضة كهربائية للقشرة الأمامية للمخ، تنتشر بعدها في أنحاء هذا العضو.
ويستهدف الاختراع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 سنة، ويواجهون صعوبات في قراءة وتعلم مهارات ومعلومات غير مألوفة لديهم.
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