ترامب «يعاقب» الدنمارك بعد رفضها بيع «جرينلاند»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته إلى كوبنهاجن التي كانت مقررة أوائل سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك عرضه لشراء جزيرة جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، ووصفت العرض بأنه «سخيف». وقال ترامب في تغريدة على تويتر: «الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند، سأرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق». وأضاف «وفرت رئيسة الوزراء قدراً كبيراً من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل».

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر. وكان من المقرر أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن، التي تولت السلطة في يونيو/حزيران، وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وكشف الخبير النفطي أنس حجي أن سر اهتمام ترامب بالجزيرة البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة، هو أنها غنية جداً بالموارد الطبيعية، وأضاف أن من يسيطر على جرينلاند يسيطر على قلب الدائرة القطبية لأنها الأقرب إليها، وبالتالي السيطرة على الموارد الطبيعية في المنطقة، بما في ذلك النفط والغاز والليثيوم واليورانيوم ومعادن الأرض النادرة، كما يحد من سيطرة روسيا على المنطقة. (وكالات)