شكرا لقرائتكم خبر عن السلم الأهلي والأممي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

ابن الديرة



تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحوار السلمي الأهلي داخل المجتمع الواحد، وبين الشعوب قاطبة، والتقارب فيما بينها، والتسامح، تؤدي إلى تعايشها سلمياً، ورفض العداء والصراع، والفكر المتطرف السوداوي والتكفيري

وهذا مافعله منذ سنوات القائد الحكيم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث أقام دولة الإمارات على أسس ثابتة وراسخة من التسامح والتعايش بين أبناء البلد، وكل من يحظى بالعيش على أرضها.

واستمرت المسيرة بتسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم، فالمعتقدات والمبادئ واحدة، والمدرسة معلمها واحد هو زايد الخير والتسامح والسلام والحكمة. وجاء إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، ليؤكد مجدداً القاعدة الأساسية الفكرية التي تستمد منها الدولة قوتها في مواجهة قوى الشر والظلام، برفض وتجريم كل أشكال ازدراء الأديان والمقدسات، وخطابات الكراهية والتكفير، على أسس دينية وعقائدية ومذهبية وطائفية وعرقية، وأن لا سبيل إلا الحوار وتقبل الآخر لحل المشكلات مهما عظمت.

على هذه الخلفية الحضارية الواعية، يمكن فهم زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس للإمارات في فبراير/شباط الماضي، عندما شارك خلال الزيارة التاريخية للدولة في «ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية»، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقمة الأديان التي عقدت بحضور فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فالإمارات بسياستها الحكيمة تحولت إلى عاصمة عالمية للتسامح والتعايش والبناء لصالح البشرية.

فلا يوجد عاقل واحد يسعى لخير الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية، ويدعم في الوقت نفسه التطرف والإرهاب الفكري ورفض الآخر وعدم قبول التعايش معه، فلا مجال لتعايش هذه الأفكار المتضادة، وخطابنا الديني والإعلامي العربي يجب أن يكون متجدداً، وقادراً على إيصال الحقيقة للجميع بفضح مخططات وأهداف ونوايا الإرهابيين، وكل من يدعمهم إعلامياً وبالمال والسلاح والفكر والملاذ.

ومجتمعاتنا العربية يجب أن تدرك أنه ليس هناك تربة أكثر مناسبة وغنى وملاءمة لينمو الإرهاب ويترعرع وينفث سمومه شرقاً وغرباً، من بيئة الفقر والجهل والمرض، والعوز والاحتياج.

وبطالة الشباب من أخطر المشكلات الاجتماعية التي يمكن أن يمر بها أي مجتمع خلال مسيرته التنموية، وهذه الحقيقة يفهمها قادة الفكر التكفيري جيداً ويحسنون استغلالها، لذلك يجب حشد كل الطاقات ليبقى الشباب الوطني والعربي بمنأى عن التأثير عليهم من قبل الجماعات الإرهابية، بتوعيتهم، وتحصينهم ضد الأخطار التي تستهدفهم.

[email protected]