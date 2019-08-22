شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تلتقي جونسون وتحذّر من تداعيات «الخروج الفوضوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت، أمس الأربعاء، التحذيرات من تداعيات الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يزور فيه رئيس وزرائها بوريس جونسون العاصمة الألمانية برلين وباريس للتفاوض مجدداً حول تعديل الاتفاق. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الآثار السلبية لهذا السيناريو على اقتصاد بلادها، لكن مسؤولين أكدوا عدم وجود نية لتعديل الاتفاق، منتقدين تلويح لندن بالتخلي عن التزامها بدفع فاتورة الخروج المقدرة بعشرات المليارات، في وقت كشف استطلاع تأييد أغلبية البريطانيين لتنظيم استفتاء بشأن الموضوع.

وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل لقائها جونسون، من أنّ تصوّر الخروج بلا اتفاق، مرفقاً بالتوتر التجاري الدولي، «سيصيبنا بصداع»، في وقت يشهد الاقتصاد الألماني صعوبات. وأضافت: «لهذا السبب سأناقش بطبيعة الحال مع جونسون سبل الخروج من دون الكثير من التوتر، إذ يجب علينا أن نحارب من أجل نموّنا الاقتصادي».

ووصل جونسون أمس إلى برلين، حيث استقبل بمراسم الشرف العسكرية قبل أن يلتقي ميركل. وسبقها بالكتابة على «تويتر»: «سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لنجعل هذا البلد الأفضل في العالم». ويتوجه جونسون اليوم إلى قصر الإليزيه حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتخذ موقفاً أكثر حزماً من ميركل حيال ملف «بريكست».

وأعربت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع جونسون، عن أملها في التوصل خلال «30 يوماً» إلى اتفاق مع بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وفي الوقت ذاته تجنب خطة «شبكة الأمان» للحدود الإيرلندية التي ترفضها لندن.

وصرحت ميركل: «ربما نستطيع أن نفعل ذلك خلال الأيام الثلاثين المقبلة، لم لا؟»، داعية جميع الأطراف إلى «بذل الجهود لتحقيق ذلك».

وتنتهي جولة جونسون الدولية بالمشاركة في قمة «مجموعة السبع» في بياريتس، حيث يلتقي خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب بدوره عن تطلعه «بفارغ الصبر» للقاء جونسون الذي يلقبه البعض ب«ترامب البريطاني».

ويسود التوتر أجواء محادثات جونسون في باريس وبرلين، فالهوة بشأن ملف «بريكست» بين الزعيمين الأوروبيين وجونسون واسعة. وجدد جونسون، أمس الأول، معارضته لبند «شبكة الأمان» المتعلق بإيرلندا الشمالية الوارد في الاتفاق المبرم مع بروكسل، واعتبره «يتعارض مع الديمقراطية» لكن بروكسل شددت على أنها غير مستعدة لإعادة التفاوض مجدداًَ. واعتبرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن جونسون «سيحاول تقديم نفسه على أنه الشخص الذي يريد تنفيذ رغبات الشعب بكل ما يملك من قوة، لكن القادة الأوروبيين المتصلبين يمنعونه من تحقيق ذلك».

وفي باريس، رفضت الرئاسة الفرنسية مجدداًَ المطالب البريطانية بإلغاء «شبكة الأمان»، مرجحة سيناريو «الخروج الفوضوي» لبريطانيا. وانتقد المسؤول الفرنسي الذي رفض الكشف عن اسمه تهديدات جونسون بعدم دفع فاتورة الانسحاب البالغة 47 مليار دولار. وقال إنّ «السيناريو الذي بات مرجحاً هو لا اتفاق»، وتابع «لا يمكننا تصوّر أنّ دولة مثل بريطانيا تتراجع عن التزام دولي». وأضاف: «لا وجود لعصا سحرية يجعل هذه الفاتورة تختفي».

في سياق متصل، أعرب الاتحاد الاوروبي أمس عن احترامه وتفهمه للقرار البريطاني بشأن عدم حضور اجتماعات الاتحاد بدءاً من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي، أمس، أن أكثر من نصف البريطانيين يدعمون تنظيم استفتاء على أي اتفاق نهائي بخصوص «بريكست». وصوت 52 % من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة«كانتار» لصالح تأييد إجراء تصويت ثاني، بينما عارض 29% هذه الخطوة، وقال 19 % إنهم لا يعلمون ما هو الأفضل. ( وكالات)