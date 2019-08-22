شكرا لقرائتكم خبر عن أول ارتفاع لمؤشر أسعار الشقق السكنية في دبي منذ مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كشف تقرير «ريدن» الشهري عن أول ارتفاع في منحنى مؤشر أسعار الشقق السكنية خلال يوليو ، وذلك منذ مارس الماضي. وسجل مؤشر الشقق السكنية في يوليو 200.3 نقطة مقابل 199.9 نقطة في يونيو، وبذلك يكون شهر يونيو قد سجل أدنى مستوى في العام الجاري، فيما كان المؤشر بدأ العام عند 204.2 نقطة وارتفع إلى 204.6 نقطة في مارس، قبل أن يتراجع إلى 202.0 نقطة و200.8 نقطة في إبريل ومايو على التوالي.ويبدو أن أسعار العقارات في دبي قد وصلت فعلاً إلى أدنى مستوياتها، وهو ما يعزز التوقعات ببدء ارتفاع مستوى الأسعار تدريجياً، خصوصاً مع الإقبال المتواصل على اقتناص الفرص الكبيرة التي توفرها العروض المتزايدة والأسعار المغرية، وخصوصاً على فئة الشقق السكنية.
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