كأس الخليج العربي تدشن الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

ينطلق اليوم سباق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020 مع صافرة البداية التي ستتمثل في مسابقة كأس الخليج العربي.وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث جاء في المجموعة الأولى شباب الأهلي حامل اللقب، إلى جانب الجزيرة والعين والنصر واتحاد كلباء والظفرة، والعائد إلى الأضواء خورفكان.

أما المجموعة الثانية فستضم الوصل وعجمان وحتا وبني ياس، والشارقة والوحدة والفجيرة. ويشهد اليوم الأول من المسابقة، إقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الجزيرة مع خورفكان، بينما يلاقي عجمان ضيفه حتا، على أن يكون ختام اليوم الأول مع موقعة بني ياس وضيفه الشارقة.

أما غداً فستُلعب 3 مباريات، حيث يلتقي النصر مع اتحاد كلباء، بينما يستقبل الوحدة ضيفه الفجيرة، لتستقطب مباراة العين مع شباب الأهلي كل الأضواء، في قمة مباريات المرحلة.

الجزيرة/ خورفكان

ويستقبل الجزيرة في السابعة والربع مساء اليوم ضيفه خورفكان العائد إلى عالم الأضواء، في أولى مواجهات المجموعة الثانية من المسابقة. ويتطلع فخر العاصمة إلى تقديم بداية قوية تعكس حجم الجهود التي قام بها في ميركاتو الصيف، بعدما نجح النادي في التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المصري، والمغربي مراد باتنا من جاره الوحدة، والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش لاعب ستاندر لييج، إلى جانب الثلاثي المحلي عمر عبد الرحمن (الهلال)، وعامر عبد الرحمن (العين)، وسلطان الغافري (الوحدة).

وسيحذر الجزيرة من خطورة المنافس العائد من جديد إلى دنيا الأضواء، بحلته الفنية الجديدة مع المدير الفني البرازيلي باولو كوميلي، صاحب الخبرة الكبيرة في دوري الإمارات.

ولم يتوان النادي عن إبرام العديد من الصفقات أملاً في الظهور بصورة مشرفة في المسابقة التي ستشكل بروفة مفيدة قبل الدخول في منافسات الدوري. وضم خورفكان البرازيلي روبسون دي باولا (بني ياس)، والبرازيلي بيسمارك فييرا (القادسية السعودي)، والبرازيلي دودو (فورتاليزا)، والبرازيلي بيدرو جونيور (بوريرام التايلاندي).

أما على مستوى المواطنين، فقد تمكن خورفكان من التعاقد مع أحمد دادا (بني ياس)، وعادل سبيل (دبا الفجيرة)، وراشد حسن وعادل سبيل (شباب الأهلي)، ومحمد يوسف وعلي حسين وإبراهيم الياسي (النصر)، ومانع البارود (اتحاد كلباء)، وحسن أمين وسعيد خميس (الفجيرة)، وأحمد عيسى والعماني عبد الرحمن المزروعي (الوصل)، وفهد حديد (حر)، والبرازيلي جونينيو (لاعب مقيم).

عجمان/حتا

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يتطلع عجمان إلى بداية إيجابية في الموسم الجديد، حين يبدأ المنافسات الرسمية بمواجهة ضيفه حتا العائد إلى الأضواء، في السابعة والربع مساء.

وتحول عجمان في الموسم الماضي إلى رقم صعب، وخصم يهابه الخصوم، بعدما استطاع أن يبتعد عن دائرة المهددين، ليحجز مكاناً في وسط الترتيب.

وخاض البرتقالي معسكراً إعدادياً في مصر، واجه خلاله العديد من الفرق المصرية، قبل أن يعود إلى البلاد، ليدخل المسابقة اليوم بحثاً عن الصراع على لقب البطولة، مستفيداً من تدعيم تشكيلته بالمالي تونجو دومبيا (العين)، والغاني وليام واسو (رويال انتويرب البلجيكي)، والنيجيري جودوين مينشا (الاستقلال)، بينما حافظ على وجود البرازيلي فاندر فييرا من الموسم الماضي.

أما على مستوى اللاعبين المحليين، فقد اكتفى الفريق البرتقالي بالثنائي الجديد محمد إبراهيم (الشارقة)، ووحيد إسماعيل (الوصل).

أما حتا العائد فسيخوض مباراة اليوم من أجل الوقوف على مدى الجاهزية التي وصل إليها تحت قيادة المدرب اليوناني الذي سيعول على البرازيلي دانيال أمورا (الرائد)، والبرازيلي كلايلتون سانتوس (بيلينينسيش البرتغالي)، والبرتغالي ريكاردو فالينتي والإسباني لوبيز.

وتحركت إدارة النادي برئاسة البدواوي بقوة في ميركاتو اللاعبين المحليين، ليضم «الإعصار» يوسف سعيد (الشارقة)، وسعيد جاسم (شباب الأهلي)، وعبدالله كاظم (الوصل)، وسبيل غازي وأحمد مال الله (الإمارات)، ووليد أحمد (اتحاد كلباء)، وزايد الحمادي (الظفرة) والسوداني وليد سراج، والنيجيري فيكتور نوانيري في فئة اللاعب المقيم.

بني ياس/الشارقة

ستكون مباراة بني ياس مع الشارقة قمة مباريات اليوم الأول من المرحلة الأولى، حين يلتقي الفريقان على أرض الأول بالشامخة في التاسعة والنصف مساء، في ثاني مباريات المجموعة الثانية.

ويريد الشارقة المتوج بلقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، تحقيق البداية التي تعكس صورة البطل، وإن كان قد لا يتوانى عن استخدام بعض الأوراق من اللاعبين البدلاء، أو حتى الوقوع على مستويات عناصر سيعول عليها في حملة الدفاع عن اللقب.

وتمكن الشارقة من إبرام صفقة واحدة على مستوى الأجانب بالتعاقد مع ريكاردو جوميز لاعب منتخب الرأس الأخضر وفريق بارتيزان الصربي، في حين دعم بطل دوري الخليج العربي تشكيلته بطارق الخديم ومحمد عبد الباسط، وسالم سلطان (الوحدة)، ومحمد خلفان (الفجيرة)، وراشد الهاجري (الوصل).

وتشاء الأقدار أن يسجل المدرب الألماني شايفر بداية رحلته مع الفريق السماوي بلقاء في مسابقة كأس الخليج العربي، وهي البطولة التي كان له شرف نيل كأسها الأولى حين كان يشرف على قيادة العين موسم 2008-2009.

ويريد المدرب العجوز أو الثعلب الألماني، أن يسجل نجاحاً جديداً بعد العودة الجديدة إلى ملاعب الإمارات وقيادة السماوي إلى نجاحات، على الرغم من صعوبة المهمة بعد التغييرات التي طرأت على الفريق الذي تخلى عن العديد من عناصره الأساسية.

وسيعول المدرب على خدمات البرازيلي لويز أنطونيو (الشباب السعودي)، والبرتغالي لويس سيرجيو، والجنوب إفريقي اياندا باتوزي (كاب تاون).

وتخلى النادي عن العديد من عناصره الأساسية، ليعتمد على عناصر واعدة وتعاقدات محلية جديدة تمثلت في سالم البلوشي ومحمد هلال (الوحدة)، وعيسى محمد المازمي (الإمارات)، وسلطان الشامسي (الظفرة)، وشاهين سرور (الجزيرة)، والبرازيلي جواو فيكتور (مقيم).

3 مدربين نالوا اللقب

يشهد الموسم الحالي من مسابقة كأس الخليج العربي تواجد 3 مدربين سبق لهم الفوز بلقب المسابقة من قبل.

وكان الألماني وينفرد شايفر مدرب بني ياس الحالي أول مدرب رفع الكأس، حين قاد العين للفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى في حلتها الجديدة في زمن الاحتراف حين تغلب في النهائي على الوحدة بهدف دون مقابل.

وسيواصل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المتوج بلقب المسابقة في الموسم الماضي رحلته مع «الفرسان» بعدما نال اللقب الغالي في النهائي على حساب الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيتواجد في قائمة المدربين «الأبطال» الروماني ريجيكامب مدرب الوصل الحالي الذي عرف حلاوة الفوز بكأس البطولة قبل موسمين حين قاد الوحدة للفوز باللقب على حساب «الإمبراطور» نفسه.