سولسكاير يعين راشفورد لركلات الجزاء بدلًا من بوجبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عين النرويجي سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد رسمياً مهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد منفذا لركلات الجزاء في المباريات المقبلة على حساب زميله بول بوجبا الذي أهدر ركلة أمام وولفرهامبتون مؤخراً، واضطر المدرب لهذا القرار بعد موجة انتقادات حادة لعدم اختياره راشفورد الذي سجل من ركلة جزاء في مباراة الفوز على تشيلسي مطلع الموسم لتنفيذ ركلات الجزاء بحكم أنه لم يهدر واحدة منها أبداً، وبينت الإحصائيات أن المهاجم سجل قبل عيد ميلاده ال 22 (في 31 أكتوبر المقبل) أهدافاً أكثر من رحيم سترلينج نجم سيتي بنفس العمر لكنه تساوى مع كريستيانو رونالدو (47 هدفاً). بيد أن سجل راشفورد التهديفي لا يرقى لزميله لوكاكو الذي سجل 93 هدفاً أو روني 81 هدفاً.

ويتفوق ميسي على راشفورد ب33 هدفاً إذ سجل ساحر برشلونة 80 هدفاً قبل سن ال 22 لكن هذا لم يمنع اليونايتد من تمديد عقد ابن الأكاديمية في يوليو/ تموز الماضي مقابل 300 ألف استرليني أسبوعياً فهو على الأقل قدم ما لم يقدمه التشيلي أليكسيز سانشيز صاحب ال 560 ألف استرليني أسبوعياً (أعلى اللاعبين أجراً في إنجلترا) والذي ذهب بعقد إعارة لإنتر ميلان. وبينت الإحصائيات أن سانشيز كلف اليونايتد 8 ملايين استرليني عن كل هدف من أهدافه الخمسة التي سجلها للفريق منذ قدومه من أرسنال في 2018 وقرابة المليون استرليني (911.111 استرليني) عن كل مباراة من ال 45 التي لعبها. ويأمل اليونايتد أن تساعد المشاركة الدائمة مع الإنتر الجناح لاستعادة لياقته لكن صفقة التشيلي ستبقى صفقة خاسرة حتى لو عاد بتغير طفيف.

وطلبت إدارة اليونايتد عقد مباحثات وجهاً لوجه مع مسؤولي موقع «تويتر» على خلفية التهديات والتعليقات العنصرية التي طالت نجمه بوجبا بعد التعادل أمام وولفرهامبتون (1-1). وأصدر اليونايتد بياناً جاء فيه: «الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بطريقة عنصرية لا يمثلون قيم النادي ومن الجيد أن نعرف أن غالبية مشجعي اليونايتد يدينون هذه التعليقات، سنتخذ إجراء صارماً بحق من أخطأ بحق اللاعب ونطالب مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ موقف مماثل».

وزميلا بوجبا راشفورد وهاري ماجواير طالبا بتوقيع عقوبة بحق المغردين وكتب ماجواير على تويتر: «القائمون على مواقع التواصل يجب أن يتصرفوا، يجب التحقق من كل حساب من خلال باسبورت ورخصة كي لا تتكرر الحسابات الوهمية المروجة لهذه الأفكار المتنمرة». وعلق راشفورد من جانبه: «مانشستر يونايتد عائلة وبوجبا جزء كبير منها. تهاجمونه يعني تهاجموننا كلنا». ودعا فيل نيفيل مدرب منتخب سيدات إنجلترا إلى مقاطعة وقال: «فقدت ثقتي بمن يديرون هذه المواقع، فلنقاطعها في الوسط الكروي 6 أشهر كي نبعث رسالة واضحة». وسيلتقي مسؤولون من رابطة اللاعبين المحترفين مسؤولين من «فيسبوك وإنستجرام» فيما قال المتحدث الرسمي باسم تويتر: «نحن على علم بحجم الأذى الذي لحق باللاعب ونحرص دائماً على حجب وإيقاف الحسابات التي تخرق سياسة التسامح، العنصرية قضية اجتماعية وتحتاج ردة فعل من المجتمع نفسه ولهذا نواصل الحديث مع رابطة «كيك إت آوت» لتوعية الصغار»، واستخدم مشجعون «إيموجي» القرد في ذيل تعليقاتهم العنصرية لكن تروي ديني لاعب واتفورد قال مؤخراً إن مسؤولين في مواقع التواصل الاجتماعي أبلغوه أن إيموجي القرد ليس عنصرياً رغم استخدامه بشكل واسع في هذا السياق، ورغم حذف معظم التغريدات مثل: «يا ليت العبودية ما تزال موجودة».