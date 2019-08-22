«الإمارات لبحوث الاستمطار» يقود جهود تأمين مصادر المياه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

تحظى تقنيات الاستمطار الحديثة باهتمام دولي متزايد، كونها وسيلة فريدة لمعالجة تحديات شحّ المياه، حيث تعمد المزيد من البلدان إلى إطلاق المبادرات التعاونية، للاستفادة من الإنجازات المبتكرة التي يحققها الخبراء الدوليون في الاستمطار.

وفي هذا الإطار، تواصل المشاريع التي يقودها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إسهاماتها في تعزيز المعارف الجديدة المتعلقة بتلقيح السحب، بالابتكارات الديناميكية العلمية والتكنولوجية.

وكان البرنامج، أُطلّق برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتحت إدارة المركز الوطني للأرصاد، بهدف تطوير حلول مستدامة وفعالة، من حيث الكلفة، وصديقة للبيئة، لمعالجة مشكلات شحّ المياه، والتكامل من ناحية أخرى مع مصادر المياه التقليدية.

بناءً على التقدم الذي تحقّق، يُشكّل الدعم الفني واللوجستي الذي يقدمه البرنامج، للمشاريع التسعة الحائزة المنح، نقطة الارتكاز لأنشطته، وستعرض إنجازات هؤلاء الباحثين البارزين، خلال الدورة الرابعة من الملتقى الدولي للاستمطار، الذي يعقده البرنامج في أبوظبي، خلال يناير 2020، ويستقطب مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين إلى فعالياته.

وفي هذا الإطار، أكملت الدكتورة ليندا زو، البروفيسورة في معهد مصدر بجامعة خليفة، مشروعها البحثي الرائد للتحقق من إمكانية زيادة هَطْل الأمطار، باستخدام مواد تلقيح نانونية الحجم، وقد أثبتت هذه المواد نجاحها مخبرياً وفي غرفة محاكاة السحب، وعليه سجّلت براءتا اختراع لهذه المواد لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر المضي قدماً في إنتاج المواد النانوية للدكتورة زو، على نطاق واسع وفعال، من حيث الكلفة مستقبلاً، حيث بدأت الاختبارات الفعلية لهذه المواد، منتصف أغسطس الجاري.

وطوّر البروفيسور ماساتاكا موراكامي، المنتدب من معهد أبحاث بيئة الأرض والفضاء في جامعة ناغويا، خوارزميات مبتكرة، باستخدام أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار عن بُعد، لرصد السحب الأكثر ملاءمة للتلقيح في أجواء الإمارات، وطوّرت هذه الخوارزميات جزئياً، عبر حملة طيران أجريت عام 2017، انطلاقاً من مطار العين، باستخدام طائرة أبحاث يابانية مزودة بتجهيزات استشعار لجمع البيانات المطلوبة.

ونجح المشروع في تقديم ثلاثة نماذج عددية للتنبّؤ بالطقس، حيث تعمل على محاكاة تطور سحب الحمل الحراري في أجواء دولة الإمارات بشكل فعلي، وتوفير البيانات اللازمة لإجراء مزيد من التجارب على تلقيح السحب، واختُبر تكون السحب في غرفة خاصة تابعة لمعهد أبحاث بيئة الأرض والفضاء.

وأنشأ البروفيسور فولكر وولفماير، المدير العام ورئيس قسم الفيزياء والأرصاد الجوية في جامعة هوهنهايم الألمانية، في شتوتجارت، برامج عدّة متطورة، وطوّر أساليب الرصد للكشف عن مناطق تلاقي التيارات الهوائية على السطح، وأجرى تعديلات في الغطاء السطحي، وقاس مدى تأثيرها في تحسين الهطل. ولهذا الغرض، قام وولفماير بحملة ميدانية لجمع بيانات الغلاف الجوي في إمارة الفجيرة، باستخدام رادار ثنائي القطبية، وأنظمة رادار دوبلر.

وأسهمت نتائج هذا المشروع، في تطوير نظام نموذجي مخصّص للتنبؤ بالظروف الجوية وتضاريس السطح في الإمارات، وتحديد المواقع الملائمة للزراعة في مختلف أنحاء الدولة، لتحفيز تكون السحب ومن ثم الهطل.

ويتحقق الدكتور بول لوسون، الباحث العلمي في شركة «سبيك» المتحدة، والمشارك في أكثر من 50 مشروعاً بحثياً عالمياً مرتبطاً بتعديل الطقس، من عمليات تكوين البلورات الثلجية في السحب الركامية، عبر برنامج طلعات جوية بحثية، باستخدام طائرة مقرها في مطار العين الدولي، خلال أغسطس الجاري، والتوسع بمخططات نماذج السحب الحالية، بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في الولايات المتحدة.

ويهدف مشروع لوسون، إلى تحديد أنواع السحب الركامية المناسبة للاستمطار، وتقييم استخدام مواد الاسترطاب في تطور السحب، بعمليات الاستمطار، وكذلك دراسة العمليات الثانوية الطبيعية، لتكوين البلورات الثلجية في الجزء العلوي البارد من السحب.

وتعمل البروفيسورة هانيلو كورهونين، رئيسة مجموعة نمذجة الغلاف الجوي والمحيط في معهد الأرصاد الجوية الفنلندي، على مشروع تحسين عمليات تلقيح السحب في استراتيجيات الاستمطار، وتطوّر حالياً البرنامج العددي للمحاكاة الإحصائية للتنبّؤ بإمكانية الاستمطار، لتعزيز عمليات تلقيح السحب وتحسين الأمطار. كما تولت كورهونين، وفريقها، العمل في منطقة الذيد في إمارة الشارقة، باستخدام رادار «بولي إكس تي الضوئي» ورادار «دوبلر» الضوئي، لدراسة توزع جسيمات الهباء في الغلاف الجوي.

فيما يعمل البروفيسور جايلز هاريسون، أستاذ فيزياء الغلاف الجوي في قسم الأرصاد الجوية بجامعة ريدينج في المملكة المتحدة، بالتركيز على التحقق من المفاهيم الكهربائية لتحفيز هطْل الأمطار، عبر وضع نماذج تطور قطرات المطر المشحونة كهربائياً، والعمل مع مركز جامعة خليفة لأنظمة الروبوتات المستقلة على تحديد مواقع رحلات الطائرات، بدون طيار، التي تستهدف تشكيلات السحب والضباب في أجواء دولة الإمارات،للقيام بحملة بحثية ميدانية في يناير 2020.

ويعمل البروفيسور إريك فريو، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة كولورادو بولدر، على تطوير منظومة للطائرات بدون طيار، لاستخدام أجهزة استشعار مخصّصة حسب الطلب، من المقرر اختبارها عام 2020، لجمع بيانات ميدانية مباشرة لاستشعار واستهداف السحب الملائمة للتلقيح بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتوقع أن يطلق الدكتور فريو، طائرة بدون طيار مصممة لهذا الغرض، واختبار قدراتها بدولة الإمارات في المستقبل.

ويقود الدكتور لولين تشويه، كبير العلماء في معهد «هوا شين تشوانغ تشي» للعلوم والتكنولوجيا، وعضو اللجنة الاستشارية لمكتب تعديل الطقس في بكين، مشروعاً بحثياً دولياً، عن التجارب المخبرية المتقدمة، والنماذج العددية التي تجري تجربتها حالياً، بالتعاون بين المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي بالولايات المتحدة، وجامعة نيويورك في أبوظبي. ويهدف المشروع، إلى تصميم حجرة صناعية تمثل تكون السحب لإجراء الأبحاث الخاصة بفيزياء السحب، وتصميم مخطط الخصائص الفيزيائية والكيميائية المتعلقة بتطور السحابة.

ويسعى الدكتور علي أبشاييف، رئيس مختبر تعديل الطقس في معهد الجبل العالي الجيوفيزيائي، التابع لخدمة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسية، إلى الاستفادة من الإشعاع الشمسي في تحفيز هطْل الأمطار، باستخدام جهاز «هيلياتور» المصمم خصيصاً، وآلة تسخين الدخان لتوليد سحابة هباء جوي تُختبر الآن في روسيا، ويخطط الدكتور أبشاييف، لإجراء عمليات ميدانية متعلقة بهذا البحث في دولة الإمارات، عام 2020.

وبناءً على النجاحات التي حققها البرنامج في الإمارات، يقود المركز الوطني للأرصاد حالياً، سلسلة من الحملات الميدانية المكثفة في أنحاء دولة الإمارات. وسيواصل البرنامج مساعيه الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة تساعد على تعزيز الأمن المائي، عبر أجندة أبحاثه المكثفة الجارية على نطاق واسع، بالاعتماد على المشاريع الحائزة المنح، وتعاونه مع المؤسسات والمعاهد الدولية، والتطبيقات العملية للابتكارات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وتؤكد دولة الإمارات، من جديد، ريادتها العالمية في تعزيز علوم الاستمطار، ورؤيتها الملهمة، وعطاءاتها السخية، والتزامها العمل على توظيف المعارف والتكنولوجيا الحديثة، لإحداث فارق حقيقي في حياة البشر في المناطق التي تعاني شحّ المياه، وغيرها من المناطق في العالم.