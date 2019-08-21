شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحذر قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة من 5 مخالفات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت الإدارة العامة للمرور قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى اتباع الأنظمة المرورية والقيادة بحذر حفاظا على أرواحهم وأرواح قائدي المركبات.
وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه يجب عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها وتوفر الإنارة الجانبية والعواكس والسواتر”.
كما شددت الإدارة العامة للمرور على عدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به والالتزام بالسير بالمسار الأيمن بالطريق وتغطية الحمولة المنقولة.
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