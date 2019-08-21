شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحذر قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة من 5 مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى اتباع الأنظمة المرورية والقيادة بحذر حفاظا على أرواحهم وأرواح قائدي المركبات.

وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه يجب عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها وتوفر الإنارة الجانبية والعواكس والسواتر”.

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كما شددت الإدارة العامة للمرور على عدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به والالتزام بالسير بالمسار الأيمن بالطريق وتغطية الحمولة المنقولة.