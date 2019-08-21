شكرا لقرائتكم «البنتاغون» تؤكد اسقاط «درون» أميركية في اليمن وتعده استفزاز إيراني خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 20:22

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن فريقًا أمنيًا يحقق في الهجوم الإيراني - الحوثي ضد طائرة مسيرة أميركية فوق اليمن والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال.



واعتبرت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، التصرف «عمل استفزازي» من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة ريبيكا ريباريتش، في وقت سابق اليوم عن تأكيد الوزارة لسقوط طائرة مسيرة أميركية فوق اليمن من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.