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ووفقا لقناة "ليبيا الأحرار"، يقيم العسكريون الفرنسيون في سكن عمال الشركات المساعدة في موقع يسمى"الكامبو".
© Sputnik .
وذكرت المصارد أن المنطقة المذكورة فيها بيوت يقيم بها ضباط من قوات حفتر جميعهم كانوا من ضباط كتائب النظام السابق، ولدى تلك المجموعة تخوف من تقدم أية قوة عليهم من جهة سرت.
وجاء اسم فرنسا في قضية صواريخ جافلين الأمريكية المعثور عليها في غريان 26 يونيو/ حزيران بعدما استعادتها قوات الوفاق.
واعترفت باريس لاحقا ونسبت لنفسها هذه الصواريخ، وقالت إنها أرسلتها مع مجموعة من قواتها لليبيا، بدعوى تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر تلفزيون: عسكريون فرنسيون عليهم حراسة مشددة مع حفتر في "رأس لانوف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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