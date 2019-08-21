تلفزيون: عسكريون فرنسيون عليهم حراسة مشددة مع حفتر في "رأس لانوف"

ووفقا لقناة "ليبيا الأحرار"، يقيم العسكريون الفرنسيون في سكن عمال الشركات المساعدة في موقع يسمى"الكامبو".

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وأفادت المصادر أن هناك محطة إرسال طيران مسير ركبها العسكريون الفرنسيون الأيام الماضية، في مرآب طائرات في مطار ميناء السدرة.

وذكرت المصارد أن المنطقة المذكورة فيها بيوت يقيم بها ضباط من قوات حفتر جميعهم كانوا من ضباط كتائب النظام السابق، ولدى تلك المجموعة تخوف من تقدم أية قوة عليهم من جهة سرت.

وجاء اسم فرنسا في قضية صواريخ جافلين الأمريكية المعثور عليها في غريان 26 يونيو/ حزيران بعدما استعادتها قوات الوفاق.

واعترفت باريس لاحقا ونسبت لنفسها هذه الصواريخ، وقالت إنها أرسلتها مع مجموعة من قواتها لليبيا، بدعوى تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب.