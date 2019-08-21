اختطاف سائحة سعودية في تركيا

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الرياض: ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر مطلعة أن سيدة سعودية تعرضت لاختطاف في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام.

وكشفت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن المخطوفة وتدعى "عبير" اختفت بجوار أحد فنادق إسطنبول بالجزء الآسيوي، حيث تقيم وأسرتها.

وأفادت بأن المواطنة السعودية كانت موجودة في إسطنبول رفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة، وانقطع التواصل معها، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة حتى من معرفة مكان وجودها.

وذكرت المصادر أنه وفقاً لكاميرات المراقبة الأمنية "قام شخص يحمل عبوة صغيرة برش محتواها على وجه السائحة السعودية، التي فقدت وعيها قبل أن يصطحبها معه حتى غابت عن الأنظار".

