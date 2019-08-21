خامنئي: الأربعين عاما المقبلة ستكون أفضل بالنسبة لإيران

دبي - بواسطة محمد فارس © AP علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانيةخامنئي: الأربعين عاما المقبلة ستكون أفضل بالنسبة لإيران

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "العدو لن يتمكن من ارتكاب أي حماقة تجاه إيران"، مشددا على أن "الأربعين عاما المقبلة ستكون أفضل على البلاد".

وخلال لقائه أعضاء الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، دعا خامنئي إلى "عدم الخشية من العدو"، وقال: "أسمع في بعض الأحيان كلاما ينم عن خشية العدو، في حين أنه فعل كل ما استطاع منذ بداية الثورة الإسلامية ولم يحقق أي نجاح".

وأضاف خامنئي أن "أمريكا وأوروبا وحتى الاتحاد السوفيتي سابقا، قاموا بكل ما أمكنهم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أنهم فشلوا"، وأردف خامنئي قائلا إنه "بطبيعة الحال، ألحقوا الأذى بنا وسببوا لنا المتاعب، لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف حركة وتقدم إيران".

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وأشار خامنئي إلى تعاظم قدرات إيران على الأصعدة السياسية والدفاعية والاقتصادية، مضيفا أن "العدو لا يمكنه ارتكاب أي حماقة، ومن المؤكد أن الأربعين عاما المقبلة أفضل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسوأ للأعداء".

المصدر: فارس

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