يستخدم المشاهير والمدرسون الخصوصيون من أصحاب الدخل العالي في إيران خدمات الإسعاف بطريقة غير قانونية لتجنب ازدحام المرور في العاصمة طهران، بحسب ما يقوله رئيس خدمة الإسعاف الخاصة.
وقال مجتبى لوهراسبي لوكالة إسنا للأنباء إن التقارير بشأن "تلك الظاهرة" صحيحة، ولكن الوضع "ليس بالسوء الذي يتحدث عنه البعض".
وأمر النائب العام في العاصمة بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في عمل سيارات الإسعاف.
ولكن دكتور لوهراسبي قال إن الشرطة "مشغولة جدا" بحيث إنها لم تستطع المساعدة.
ولاحظ أيضا أن "ركوب سيارات الإسعاف لتفادي ازدحام المرور في طهران ليس مقصورا" على المشاهير وأثرياء المدرسين فقط، دون أن يدلي بتفاصيل أكثر.
وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران تلك الظاهرة، لكن بعضهم طلب من الناس ألا ينفسوا عن إحباطهم بإيقاف سيارات الإسعاف، ومنعها من أداء وظيفتها الأصلية.
وكتب أحد الإيرانيين يقول: "اللجوء إلى الإسعاف ضرورة، حتى إذا كانت هناك فرصة 1 في المئة فقط لوجود مريض داخل السيارة، بحاجة إلى إسعاف".
كانت هذه تفاصيل خبر المشاهير في طهران يستخدمون سيارات الإسعاف لتجنب زحمة المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.