ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن سيطرتها على أجزاء واسعة من "السبيعة"

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

وقال المجعي، إن القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، "سيطرت قواتنا على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة (40 كلم جنوب طرابلس)".

وأضاف أن "القوات سيطرت على أهم التمركزات بالمنطقة، فيما تتمركز قوات حفتر، حاليا، في الأحياء السكنية، ولذلك تتعامل معها قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيين".

Advertisements

وأشار المجعي، إلى أن قواتهم فقدت 7 مقاتلين، بينما تكبدت قوات حفتر، خلال المعركة، 25 قتيلا، بحسب بعض المصادر، لتصبح منهكة جدا.

وأوضح أن العملية العسكرية الحالية تعتبر تمهيدا للعملية الكبرى، دون تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر، أن السبيعة تعد منطقة استراتيجية، بالنظر إلى وقوعها على طريق الإمدادات الرئيسية بين مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.

والسيطرة على السبيعة، يعني عسكريا، محاصرة قوات حفتر المتقدمة جنوبي طرابلس، وقطع الإمدادات عنها، كما يسهل لقوات الوفاق السيطرة على مطار طرابلس القديم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.