ألمانيا: إنشاء منطقة آمنة في سوريا أمر مهم لضمان الأمن والاستقرار

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، أن إنشاء منطقة آمنة في سوريا أمر مهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش لقائها شورش إسماعيل وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق.
وحول خطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، قالت كارينباور، "إن ضمان الأمن والاستقرار في سوريا أمر مهم، ونحن نراقب الوضع في سوريا بعناية، والعملية المقررة ستؤثر أيضا على الوضع الأمني في العراق".
وذكرت الوزيرة الألمانية أن بلادها تقدم مساعدات تدريبية لقوات البيشمركة التي تكافح تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدة على مواصلة الدعم الألماني في هذا الخصوص.
ووصلت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، الثلاثاء، إلى أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق، للقاء كبار مسؤولي الإقليم، وتفقد مستشاري بلادها العسكريين الذين يقدمون التدريب والمشورة لقوات البيشمركة.
وتشارك ألمانيا في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو"، وطائرة تزويد وقود ومدربين عسكريين في العراق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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