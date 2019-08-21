واشنطن: مصممون على محاسبة الأسد على جرائمه في سوريا

واشنطن/ الخليج 365



أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أنها مصممة على محاسبة نظام بشار الأسد على جرائمه في سوريا، لاسيما ما يرتكبه من هجمات كيميائية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة للهجوم الكيميائي الأكبر لنظام الأسد على غوطة دمشق، والذي أدى إلى سقوط ألف وأربعمئة قتيل، بينهم العديد من الأطفال، حسب قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وذكر البيان أنه "لا يمكن ولن يتم التسامح بشأن تاريخ النظام السوري الوحشي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه أو نسيان ذلك".

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وأضاف: "ستستمر واشنطن في استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديها لمنع أي استخدام للأسلحة الكيميائية في المستقبل".

كما شددت الخارجية الأمريكية على أنّ الأسد وأخرين في نظامه ممن يعتقدون أنه يمكنهم مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية بحصانة "مخطئون".

وفي 21 أغسطس/ آب 2013، شنت قوات النظام السوري هجوما بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.