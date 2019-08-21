الخليج - رويترز أعلن المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلسي مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان اليوم الأربعاء. ولم يورد المكتب مزيدا من التفاصيل. وذكر المكتب أنه لن يعلن اسمي الجنديين اللذين لقيا حتفهما في قتال إلا بعد إبلاغ ذويهما وفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية.

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