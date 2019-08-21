- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيأة غدًا الخميس، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن السماء ستكون غائمة جزئيًا على مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.
وبحسب الهيئة؛ فإن منطقتي الدمام والأحساء تسجِّلان أعلى درجة حرارة، غدًا، بـ46 درجة، فيما تكون أدنى درجة حرارة من نصيب أبها بـ18 درجة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .
أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات #الطقس غدا.. أمطار رعدية وسماء غائمة جزئيًا على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.