تحذيرات.. #الغبار يضرب 3 طرق الساعات المقبلة

صحيفة الخليج الالكترونية اجتاحت موجة غبار كثيفة أجزاء من طريق (الخرمة ـ رنية)، وطريقي الساحل القديم والجديد، مما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. من جانبه، ناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، مرتادي تلك الطرق أخذ الحيطة والحذر.

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