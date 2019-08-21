شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. نصائح مهمة من «الصحة» لاختيار الحقائب المدرسية المناسبة لأطفالك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور، بشأن الاختيار السليم للحقيبة المدرسية وحتى لا يؤثر الاختيار الخاطئ للحقيبة على صحة الأطفال.

ونصحت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باختيار حقيبة تحتوي حزام مبطن وعلى جيوب متعددة لتوزيع الوزن، وألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد، كما يفضل أن يكون وزن الحقيبة المدرسية أقل من 10% من وزن الطالب”.

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وأضافت وزارة الصحة أنه لا يُنصح باستخدام الحقائب ذات العجلات لأنها لاتتناسب مع حجم الطالب وقد تسبب آلام في الظهر والكتف.