النساء يتفوقن على الرجال في موسم الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :-

نجح “موسم الطائف” في جذب الفتيات السعوديات نحو ألعاب المغامرة والتحدي والأكشن من خلال مدينة ألعاب المغامرة “أكشن مانيا بارك Action Mania”، والتي أتاحت لعشاق التحدي والمغامرة من الجنسين ممارسة شغفهم وسط أجواء تفاعلية غير مسبوقة في قرية ورد المقامة فعالياتها بحديقة الردف .

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة قمة الترفيه السعودية والمالكة لعلامة “أكشن مانيا Action Mania”، ريان شقرون أن الفتيات كُن الأكثر جرأة من نظرائهم الرجال والأكثر إقبالًا منهم فعالية “عيش الأدرينالين” بنسبة 70% في مدينة التحدي والمغامرة والتي تميزت بألعاب الحركة والتحدي، وزاد من إقبالهن تصميم الشركة لعباءة رياضية مرنة صنعت خصيصاً لهن مغلقة من الأسفل وواسعة، أتاح لهن حرية أكثر أثناء اللعب.

ومن ألعاب المغامرة التي جذبت السعوديات غيرها في مدينة ألعاب “أكشن مانيا بارك “، “سكاي فول” وهي لعبة تقوم على حبس الأنفاس من خلال سقوط آمن من ارتفاع 16 مترًا بواسطة حزام الأمان، بالإضافة إلى “لعبة محاكاة القفز المظلي” العالمية والتي أدخلتها الشركة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

وأكد شقرون، بأن شركة قمة الترفيه تهدف إلى منح زوار “موسم الطائف” أجواء من المتعة والمغامرة والحماس ، من خلال مدينة الألعاب والمغامرة المقامة على مساحة 12 الف م2، في منطقة “الرُدف” ضمن فعالية “قرية ورد”، عبر 15 لعبة من الأحجام الكبيرة، إضافة الى ألعاب صغيرة الحجم مخصصة للأطفال، جميعها حاصلة على شهادات عالمية معتمدة في مواصفات الأمن والسلامة، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وهي تحت إشراف كوادر سعودية تم تدريبهم من ذوي الخبرة والإبداع في قطاع صناعة الترفيه .

وتستقبل “أكشن مانيا Action Mania” زوار “موسم الطائف” من الخامسة عصراً وحتى الثانية عشرة مساءً، ليعيشوا أجواء المتعة والمغامرة والترفيه والحماس، من خلال عدد من الأنشطة المثيرة والشيقة والألعاب المتنوعة للصغار والكبار، المناسبة لكافة أفراد الأسرة، مثل “التسلق، والقفز الحر، وأرجوحة السيرك”، وغيرها من ألعاب المهارة واللياقة البدنية.