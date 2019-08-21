الان تتابع هجن الرئاسة تتصدر أشواط الجذاع المسائية.. و”الشايبة” تخطف أفضل توقيت زمني في مهرجان ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبدالله العازمي

تواصلت مساء اليوم الأربعاء، الأشواط المسائية لسنَ الجذاع مسافة 5 كلم ضمن مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، حيث تواصلت الإثارة والتشويق على مدار (12) شوطا في كل شوط منها منافسة مثيرة ومشاركة كبيرة من طرف مؤسسات الهجن العملاقة “الرئاسة” و”النايفات ” و”العاصمة” وهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد.

وضمت هذه الأشواط أسماء كبار المضمرين من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وأفضل توقيت زمني لكافة الأشواط كان من نصيب (الشايبة) لـ هجن الرئاسة

المضمر: محمد عتيق بن زيتون المهيري حيث حسمت الشوط الثالث بسبعة دقايق وخمسون ثانية.

وعن النتائج، واصلت هجن الرئاسة تألقها المعتاد حيث جاءت في صدارة الشوط الأول البكرة (أوتار) لـ هجن الرئاسة بتوقيت زمني قدرة 7:50:61

المضمر: علي بن جميل الوهيبي

الشوط 2:

(مزعل) لـ هجن الرئاسة

الشوط 3:

(الشايبة) لـ هجن الرئاسة

الشوط 4:

(بكين) لـ هجن النايفات

الشوط 5:

(الشاهينية) لـ هجن الرئاسة

الشوط 6:

(مبلش) لـ هجن الرئاسة

الشوط 7:

(جمرة) لـ هجن الرئاسة

الشوط 8:

(مكرم) لـ هجن الرئاسة

الشوط 9:

(الرابحه) لـ محمد عتيق بن زيتون المهيري

الشوط 10:

(الواصل) لـ سليمان سلامه الجهني

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الشوط 11:

(هملوله) لـ عبدالهادي راشد الغفراني المري

الشوط 12:”

(فراج) لـ عبدالرحمن بن مشعل المغيري.

ورفع مهرجان ولي العهد للهجن معنويات ملاك الهجن ومدربيها، ويعد السيد سيف بن عيسي الفلاحي أحد مضمري الهجن المعروفين ليس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب بل على مستوى دول الخليج.

وشارك الفلاحي في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية الذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف، وحقق الفوز في عدد من الأشواط الرئيسية.

التقت به “الخليج 365، وفي بداية حديثه قدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولرئيس الهيئة العامة للرياضة ولرئيس الاتحاد السعودي للهجن على هذا الدعم الكبير للهجن وملاكها.

وقال: “نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو الأمير فهد بن جلوي على إقامة هذا المهرجان العملاق الذي حقق في عامه الأول شهرة عالمية وحضورا”، مشيرًا إلى أنه دخل على أثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية”.

وقال الفلاحي: “بلا شك الدعم السخي من قيادة المملكة الرشيدة، رفع معنويات ملاك الهجن ومدربيها. والمهرجان تميز في جميع أعماله وتنظيمه وكان له تأثير كبير على السباقات وعلى الهجن، وعلى عمليات البيع والشراء التي شهدت ارتفاعاً كبيراً”.

وعن مشاركته في مهرجان ولي العهد، بين الفلاحي أنه منذ العام الماضي وهو يعد العدة ويعمل على تجهيز مطاياه استعدادا لهذا الموسم الكبير.

وأكد أنه منذ منتصف شهر رمضان الماضي قام بإحضار مطاياه من دولة الإمارات العربية المتحدة الي ميدان محافظة الطائف للهجن.

وعن شعوره بالفوز وصف الفلاحي ذالك بأنه شعور لا يوصف وقال “نتطلع للفوز في أشواط الختام ونتمنى ذالك من أجل السلام على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من كل مكروه”.