لافتة إعلانية في شوارع الإمارات تثير جدلا واسعا

ومن بين تلك الأمراض، السكري وآلام الظهر وأمراض المفاصل، خلال 10 أيام من دون أية أدوية، ما استرعى انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين خاطبوا بدورهم الجهات المسؤولة؛ بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وطالب المتابعون بتشديد الرقابة على مثل هذه المراكز والإعلانات التي قد تتسبب في الإضرار بصحة أفراد المجتمع، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين الذين يتلاعبون بصحة أفراد المجتمع.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها أبلغت الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الإعلان.

وتفصيلاً، رصدت "الإمارات اليوم" تعليقات عدد من رواد التواصل الاجتماعي على إعلان مركز "اليوغا" الذي أعلن عن تقديمه خدمة علاج أمراض المفاصل وآلام الظهر والسكري.

انتقد الكثيرون الإعلان، محذرين مما قد ينتج عنه من إضرار بالمرضى، إذ إنه قد يدفعهم إلى التوقف عن تناول الأدوية، ما تنتج عنه مضاعفات خطيرة، مشيرين إلى قيام طبيب مزور، من قبل، بنشر كتاب عن تحويل الدم من حمضي إلى قلوي بالنسبة لمرضى السرطان، أدى بهم إلى التوقف عن أخذ الدواء واتباع نصائحه.

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بالتوازي مع ذلك، أوضح البعض الآخر أن الجهة التي رخصت هذا الإعلان مسؤولة عما ستؤول إليه صحة كل مريض يشترك في هذا النادي، ويتوقف عن العلاج بسبب الإعلان.

وطالب المترددون على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بمنع الإعلانات التي تتاجر بصحة الناس، بهدف الربح المادي، ومخالفة الشركات التي لا تلتزم بهذه القوانين.

وفي ردها على ما أثاره الإعلان من سخرية وضجة، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإعلان غير مرخص به، وأنها أبلغت السلطات المعنية في إمارة دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنها تتابع باستمرار مثل هذه الإعلانات.

وكانت الوزارة أكدت أنها تراقب الإعلانات الصحية، التي تشمل إعلانات الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والملصقات، إلى جانب مواقع إلكترونية ومطويات، والرسائل الهاتفية، ومواقع التواصل الاجتماعي.