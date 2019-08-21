الرئاسة التركية: أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين لبحث الوضع في إدلب

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال قالين في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "الوضع حساس للغاية في إدلب، واستهداف مناطق ونقاط المراقبة التركية موضوع حساس، هناك أيضا إصابات وضحايا من المدنيين السوريين في هذه العمليات"، متابعا "في الأيام المقبلة سيجري الرئيس مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي لبحث هذا الأمر".

وأضاف قالين "في إطار اتفاقية إدلب، نقاط المراقبة الـ12 التي تدار من تركيا، تم الاتفاق على أن لا تستهدف، والاتفاق على وقف إطلاق النار في هذه المناطق، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية، وننتظر من الآخرين الالتزام بها".

© AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein

ولفت قالين إلى أن "هناك بعض الحدود للمناطق منزوعة السلاح، واستهداف نقاط مراقبتنا يجعل هذه المناطق مهددة، لدينا خطوات نتخذها ولا زلنا نتخذها في هذا الصدد".

وتابع قالين "نجدد مطالبة روسيا بوقف استهداف نقاط المراقبة، واستهداف المدنيين في إدلب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد، يوم الاثنين، أن روسيا تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب.

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وقال بوتين: "نرصد هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم لمناطق أخرى".

وأوضح، "كانت هناك محاولات لمهاجمة قاعدتنا الجوية في حميميم من منطقة إدلب. لذلك، نحن ندعم جهود الجيش السوري في العمليات التي ينفذها من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية".

وأشار إلى أنه "قبل التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة في سوتشي حول نزع السلاح في جزء من منطقة إدلب، في ذلك الوقت كان 50 بالمئة من الأراضي تحت سيطرة الإرهابيين، الآن – 90 بالمئة، ونحن نشهد هجمات جوية مستمرة من هناك".

وتابع بوتين "الأمر الخطير ...، أننا نشهد نقل مسلحين من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى من العالم، وهذا أمر خطير للغاية".