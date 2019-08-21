وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية يوليو نحو 12.271 مليار دولار، مقارنة مع نحو 11.523 مليار دولار في نهاية 2018.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.
وتمثل هذه العناصر الثلاثة أبرز العوامل المغذي لاحتياطي العملة الأجنبية في الأردن.
أخبار ذات صلة
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. زيادة الاحتياطي الأجنبي بنسبة 6.2% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.