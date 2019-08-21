السودان.. تباين الآراء يرجئ إعلان رئيس القضاء والنائب العام

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلن عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي سليمان، الأربعاء، إرجاء إعلان اسمي رئيس القضاء والنائب العام، لتباين وجهات النظر حولهما، إلى حين حسم المسألة بالتوافق خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لسليمان، تابعها مراسل الخليج 365، عقب انتهاء اجتماع مغلق لأعضاء المجلس السيادي بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وقال سليمان "بخصوص رئيس القضاء والنائب العام، تم التداول حولهما حاليا، ولأن وجهات النظر فيها تباين حول الإسمين المطروحين (لم يذكرهما)، تم إرجاءها".

وأضاف أن المسألة ستحسم "خلال الساعات القليلة القادمة بالتوافق كما درج الفريق على العمل بتناغم كامل في هذه القضية الحساسة".

وأوضح أنه تقرر خلال الاجتماع تعيين رئيس الوزارء، عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء.

وتابع عضو المجلس السيادي "تم التوافق على أن يؤدي (حمدوك) اليمين الدستورية مساء اليوم ليتولى الملفات التي تنتظره، خاصة وأن البلاد تمر بحالة فراغ استمرت لأربعة أشهر".

وأدى 9 من الشخصيات العسكرية والمدنية في الخرطوم، الأربعاء، اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي للفترة الانتقالية في السودان، أمام رئيس المجلس ذاته عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس على بابكر (عينه المجلس العسكري في مايو/آيار الماضي).

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وتغيب عن أداء اليمين، محمد حسن التعايشي، دون معرفة السبب على الفور، لكن عضو المجلس السيادي، محمد الفكي، أبلغ الصحفيين، أن التعايشي المتواجد في بريطانيا، تغيب نسبة لإجراءات السفر العادية، وسيعود مساء اليوم ليؤدي اليمين الدستورية، مع رئيس الوزراء، وإذا تعذر وصوله سيؤدي اليمين الدستورية منفردا الخميس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس السيادي، أمام رئيس القضاء المكلف.

والثلاثاء، أشار عضو المجلس السيادي، شمس الدين كباشي، إلى إمكانية إعلان أسماء رئيس القضاء والنائب العام، إذا حدث توافق توافق بين مجلس الوزراء والسيادة.

وأوضح أن الوثيقة الدستورية أتاحت لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلي (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى ( لم يشكل بعد).

وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، إنه جرى التوافق مع المجلس العسكري على تولى امرأة منصب رئيس القضاء.

وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الجانبين توافقا على تولي "نعمات عبد الله محمد خير" رئيسا للقضاء في الفترة الانتقالية، بعد مشاورات اليوم (الأمس).

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.