النظام السوري وحلفائه يحاصرون "خان شيخون" شمالي سوريا

إدلب/ اشرف موسى، براق قره جه أوغلو/ الخليج 365

حاصرت قوات النظام، الاربعاء، بدعم من الطيران الروسي مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي، بالرغم من وقوع المدينة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وساعد قوات النظام في تقدمه الأخير باتجاه مدينة خان شيخون قوات خاصة روسية والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، حيث تمكنت هذه القوات مجتمعة، خلال اليومين الماضيين من السيطرة على حاجز الفقير والنمر غرب المدينة.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن القوات المهاجمة سيطرت اليوم على قرية ترعي وتلتها شمال شرق خان شيخون وأحكمت الحصار على المدينة الاستراتيجية.

ومع حصار خان شيخون، وقعت كذلك مدينتي مورك وكفرزيتا الواقعتين بريف حماه الشمالي جنوب خان شيخون، في نطاق حصار قوات النظام وحلفائه.

وأوضحت مصادر محلية للأناضول أن عددا قليلا من مسلحي المعارضة ما زالوا يتمركزون في مركز مدينة خان شيخون التي هرب منها جميع سكانها، بسبب القصف المكثف الذي شهدته خلال الفترة السابقة، وخصوصاً في الأيام القليلة الماضية.

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وأشارت المصادر إلى أن 112 ألف مدني فروا من المدينة جراء القصف، بالرغم من وقوعها ضمن منطقة حفض التصعيد التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة.

واستهدف النظام السوري في 4 نيسان/ أبريل 2017 خان شيخون بالأسلحة الكيماوية ما أسفر عن مقتل 100 مدني على الأقل.

وأعلن النظام السوري، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.