التأمينات تؤكد: يحق للمستفيد من ساند الاشتراك الاختياري

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يحق للمستفيد من تعويض التعطل عن العمل (ساند) الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات خلال فترة الصرف.
ولفتت التأمينات إلى أن مدة صرف تعويض التعطل علن العمل 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.
وأوضحت أن تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يقتصر على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
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