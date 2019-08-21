أمريكا: نحقق في مزاعم استهداف الحوثي طائرة مسيرة في #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت القيادة الوسطى في البحرية الأمريكية أنها تحقق في التقارير التي تشير إلى استهداف الميليشيات الحوثية لطائرة أمريكية مسيرة في منطقة مسموح بالتحليق فيها باليمن. وأفادت البحرية أن نشاطات إيران الاستفزازية ودعمها لأذرعها مثل ميليشيات الحوثي تشكل تهديداً جدياً للاستقرار في المنطقة بحسب نبأ عاجل بثته سكاي نيوز العربية.

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