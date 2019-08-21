أنصار الله: تحليق الطيران الأمريكي في الأجواء اليمنية "غباء أو استكبار"

وهدد الناطق باسم أنصار الله، الولايات المتحدة قائلا "من ينتهك سيادة اليمن سيواجه برد".

وقال عبد السلام في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء: "تحليق الطيران الأميركي فوق أجواء الجمهورية اليمنية مشاركةٌ فعلية في العدوان".

وتابع "ذلك التحليق استباحة لدولة ذات سيادة، وعدم إدراك الأمريكان لعواقب ما يفعلون إما غباء أو استكبار".

ومضى قائلا "اليمن ليس ساحة مفتوحة للسياحة في الوقت الحاضر، من ينتهك سيادة بلدنا سيواجه برد".

يتبع...