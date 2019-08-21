التحالف الدولي: نعمل بدعوة من الحكومة العراقية ونمتثل لقوانينها وتوجيهاتها

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث في تغريدة عبر "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء "التحالف يتواجد في العراق من أجل تمكين شركائنا القوات الأمنية العراقية من مهمة هزيمة داعش [المحظور في روسيا] بشكل نهائي ودائم".
وأضاف المتحدث "نعمل في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، ونمتثل لقوانينها وتوجيهاتها".
وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، اتهم القوات الأمريكية بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهداف مقراته العسكرية داخل البلاد.
يتبع...
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