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وقال شاهين إن منخفض الهند الموسمي سيبدأ في النشاط من جديد لترتفع درجات الحرارة أكثر بقليل، ولكنها لن تصل إلى 40 درجة، لتسجل القاهرة درجات حرارة تتراوح ما بين الـ36 إلى 38 درجة مئوية، بحسب ما نقله موقع "بوابة الأهرام" المصري.
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وأوضح أن الرطوبة ترتفع بنسبة 80 إلي 85% في القاهرة بعدما كانت نسبتها 60 أو 70% حاليا، مشيرا إلى قيام الأنشطة البحرية المختلفة بالبحر المتوسط، محذرا من اضطراب الملاحة البحرية الموجودة بالبحر الأحمر.
كما حذر من الشبورة المائية الموجودة علي الطرق القريبة من المسطحات المائية، والمناطق الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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