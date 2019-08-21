توجيه جديد من السيسي بشأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم". ووجه السيسي بتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزا معلوماتيا متطورا يربط بين مؤسسات الدولة، وفق أحدث النظم المطبقة عالميا. ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تصريحاته بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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