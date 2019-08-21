صرحت مايكروسوفت بأنها لن تقوم بمشاركة أيِِ من ألعابها الحصرية مع منصات الألعاب الأخرى؛ أي أن مالكي بلايستشن ونينتندو سويتش لن يحظوا بفرصة للعب ألعاب اكس بوكس الحصرية مجدداً.
حيث جاء تصريح الشركة على لسان الناطق الرسمي باسمها، حيث قال بأن مايكروسوفت لا تملك أي خطط لمشاركة ألعاب اكس بوكس الحصرية مع منصات لعب الطرف الثالث مستقبلاُ.
فيما كان يأمل الكثيرين من هواة الألعاب أن تقوم مايكروسوفت بمشاركة عدداً أكبر من ألعابها مع منصات اللعب الأخرى؛ وذلك بعد قيامها بإتاحة لعبة Cuphead و Ori and the Blind Forest عبر نينتندو سويتش، لينفي الناطق باسم الشركة حصرية هذه الألعاب قاطعاً الأمل بتوفير المزيد منها.
فيما وضحت مايكروسوفت بأنها تسعى لتوفير ألعابها الحصرية بطريقة مغايرة، وذلك عبر استغلال مشروعها السحابي المنتظر في سلك الألعاب وهو XClould؛ والذي يمثل منصة بث ومشاركة مباشرة للألعاب عبر المنصات المختلفة.
حيث ستعمد الشركة على إنشاء تطبيق خاصة بخدمتها، وسيعتمد انتشاره وتوفره على موافقة الشركات المالكة لمنصات اللعب الأخرى لتنصيه على أجهزتها المحتلفة، لتصبح بذلك تجربة لعب حصريات مايكروسوفت لا تتطلب جهاز اكس بوكس إجبارياً للاستمتاع بها.
وتعمل مايكروسوفت بجهد كبير لإطلاق منصة xCloud منذ إعلانها الرسمي عنها العام الماضي، حيث قالت في أخر تصريحاتها حولها بأن المنصة ستتمكن من تشغيل 3500 لعبة بشكل تزامني، مظهرة القدرة الهائلة للخدمة المنتظرة؛ التي لم يتم تحديد موعداً رسمياً لإطلاقها حتى اللحظة.
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المصدر
The Verge
التدوينة مايكروسوفت لن تشارك المزيد من ألعاب اكس بوكس الحصرية مع المنصات الأخرى ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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