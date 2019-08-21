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كشفت إنتل في وقت سابق من هذا الشهر عن الدفعة الأولى من معالجات الجيل العاشر والتي تحمل الأسم الرمزي Ice Lake، أما اليوم لدينا مجموعة جديدة من المعالجات تحت اسم Comet Lake والتي تقدم أداء أفضل من Ice Lake.
وضمن تشكيلة هذه المعالجات هناك ثمانية معالجات من سلسلتي U و Y والموجهة للحواسب المحمولة والخفيفة النحيفة. وصنعت بدقتي 10 و 14 نانومتر.
تقدم سلسلة U عدد 12 قناة معالجة مع سرعة تردد أكبر من معالجات Ice Lake وتدعم Wi-Fi 6 و Thunderbolt 3 وستتاح في الأسواق أكثر من 90 موديل مختلف من الحواسب المحمولة التي تعمل بهذه المعالجات نهاية العام الجاري في موسم العطلات.
طورت إنتل إمكانيات شريحة المعالجة وشريحة الرسوميات والاتصالات اللاسلكية وتقنيات أخرى، وتقدمها بسرعات تتراوح ما بين 1.1 إلى 2.1 غيغاهرتز مع إمكانية رفعها عبر التوربو إلى 4.7 غيغاهرتز.
من ناحية الأداء فقد أصبح أفضل 16% مع سرعة أكبر من 40% في فتح تطبيقات أوفيس مقارنة مع المعالجات القديمة نسبياً، ويقدم hunderbolt 3 سرعة أكبر 8 مرات من USB 3.0 في نقل البيانات، كذلك Wi-Fi 6 أسرع 3 مرات من الشبكات اللاسلكية الحالية.
التدوينة إنتل تكشف عن معالجات الجيل العاشر Comet Lake للحواسب المحمولة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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