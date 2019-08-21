شكرا لقرائتكم الشرطة المصرية تقتُل 11 "ارهابياً" شمال سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 22 دقيقة في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 17:10

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس (الثلثاء)، مقتل 11 من "العناصر الارهابية" في محافظة شمال سيناء، حيث يتركز نشاط الفرع المصري لتنظيم "داعش".



وقالت الوزارة في بيانها إنه استمرارا لجهودها "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع في منطقة العبور (العريش) وكراً لهم ومُرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأضاف أنه تم "دهم الوكر، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر بإقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا".

وتشن السلطات منذ شباط (فبراير) عام 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات ارهابية خلال السنوات الماضية.