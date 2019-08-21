شكرا لقرائتكم تدريب بحري مصري – صيني لمجابهة تهديدات غير نمطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 51 دقيقة في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 17:50

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والصينية.



وتضمن التدريب وفق بيان للجيش المصري، عدداً من الأنشطة البارزة منها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية والتدريب على أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر، مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، كذلك تنفيذ تدريبات للمواصلات الإشارية والعديد من تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً مما يؤكد قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار البحري وتأمين خطوط المواصلات البحرية العالمية، كما يعد التدريب إحدى نتائج التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والصينية.