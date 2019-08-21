شكرا لقرائتكم السعودية تقدم مساعدات مالية لـ 500 أسرة سورية في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ ساعة في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 18:17

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء)، مشروع تعزيز الظروف الإنسانية والاستقرار للمجتمعات المحلية في شمال لبنان.



وجرى تحويل مبلغ 87.500 دولار أميركي لـ 500 أسرة سورية محتاجة في شمال لبنان والبقاع، يوزع لهم المبلغ إلكترونيًا عبر بطاقات بنكية من خلال المنظمة الدولية للهجرة بدءًا من هذا الشهر ولمدة 10 أشهر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من نشاط «النقد متعدد الأغراض» الخاص بالمشروع.

وجرى تحويل مبلغ 87.500 دولار أميركي لـ 500 أسرة سورية محتاجة في شمال لبنان والبقاع، يوزع لهم المبلغ إلكترونيًا عبر بطاقات بنكية من خلال المنظمة الدولية للهجرة بدءًا من هذا الشهر ولمدة 10 أشهر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من نشاط «النقد متعدد الأغراض» الخاص بالمشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقدم مساعدات مالية لـ 500 أسرة سورية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.