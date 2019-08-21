شكرا لقرائتكم بومبيو: "داعش" بات أقوى في "بعض مناطق" سورية والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعة في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 17:13

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (الثلثاء)، إنّ تنظيم "داعش" مايزال يمثّل تهديداً، مضيفاً أنّه "أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات" في "بعض المناطق" في العراق وسورية.



وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن في الربيع الماضي نهاية "الخلافة" التي أقامها التنظيم الارهابي على أراضي واسعة في هذين البلدين في العام 2014.

كما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2018 سحب الجزء الأكبر من قوات بلاده المنتشرة في سورية بعد هزيمة التنظيم المتشدد.

غير أنّ هيئة التفتيش التابعة لوزارة الدفاع الأميركية أشارت في تقرير نُشر اخيراً إلى "عودة ظهور" التنظيم حين "انسحبت (واشنطن) جزئياً" من سورية.

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وأكدت انه "حتى إذا خسرت الخلافة أرضها، فإنّ داعش عزز قدراته في العراق واستعاد نشاطه في سورية خلال الفصل الجاري". ودعم عدد من الخبراء والمسؤولين هذا التحذير.

واعتبر بومبيو أنّ الوضع "معقّد" لدى سؤاله عن تجدد نشاط التنظيم، في لقاء مع قناة "سي بي اس".

وقال: "ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات. غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".

وتابع: "قمنا بالحد من خطرهم بشكل كبير، ليس تماماً ولكن بصورة ملموسة. إننا مرتاحون كثيرا ازاء ذلك".