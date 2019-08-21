واشنطن "جاهزة" لاستئناف الحوار مع بيونغيانغ

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محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ ساعتين في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 16:14

أعلن ستيفن بيغون، الموفد الأميركي المكلّف ملف كوريا الشمالية، أن بلاده "جاهزة" لاستئناف محادثاتها المجمّدة مع كوريا الشمالية.



وقال بعد لقائه نظيره الكوري الجنوبي لي دو هون في سيول: "نحن جاهزون لبدء المناقشات، بمجرّد تلقينا لأخبار من نظرائنا الكوريين الشماليين". وقال بعد لقائه نظيره الكوري الجنوبي لي دو هون في سيول: "نحن جاهزون لبدء المناقشات، بمجرّد تلقينا لأخبار من نظرائنا الكوريين الشماليين". تزامن ذلك مع تقارير إعلامية عن لقاء محتمل بين الأميركيين والكوريين الشماليين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، علماً أن زيارة بيغون سيول تستمر 3 أيام. وجُمدت المحادثات منذ فشل القمة الثانية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، في شباط (فبراير) الماضي، نتيجة خلافات حول تفكيك بيونغيانغ ترسانتها النووية، في مقابل رفع العقوبات عنها.



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