الجيش السوري يطبق حصارا كاملا على مسلحي "النصرة" بريف حماة الشمالي

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني أن وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها من تل ترعي شرق خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، باتجاه "جبل الصغير" إلى الشمال الشرقي، وسيطرت على عدد من المزارع غرب التل بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

وأضاف المصدر أن القوات السورية بدأت بالتثبيت على مسافة تقارب 1 كم من القوات المرابطة في محيط مدينة خان شيخون، مشيرا إلى أن هذه المسافة مرصوده عبر مختلف الوسائط النارية لقوات الجيش السوري، وبالتالي فقد تم إطباق الحصار الكامل على مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه في عشرات القرى والبلدات والتلال الاستراتيجية الحاكمة بريف حماة الشمالي، بما فيها مدن (مورك وخان شيخون وكفر زيتا واللطامنة ) وبلدات (لطمين ولحايا ومعركبة وبويضة ووادي معرة والمنطار ووادي الفتاح).

وكان الجيش السوري بدأ صباح أمس الثلاثاء عملية تمشيط جوية بطائرات الاستطلاع المسيرة لأحياء مدينة خان شيخون بعد فرار مسلحي "جبهة النصرة" وحلفائهم تحت جنح الليل.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بريف حماة الشمالي إن وحدات الجيش السوري ترابط حاليا على مدخلي المدينة، الشمالي الذي يربط خان شيخون بمدينة معرة النعمان والغربي الذي يصلها بمدينة الهبيط، فيما ترابط وحداته في تل سكيك وبلدة سكيك على بعد نحو 12 كم شرق خان شيخون، مفسحة بذلك قناة برية ضيقة نسبيا توافد عبرها الآلاف من مقاتلي التنظيمات المسلحة التي كانت تنتشر في مدينة خان شيخون وفي عشرات المدن والبلدات والقرى بريف حماة الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن مجاميع التنظيمات المسلحة بدأت بالفرار من خان شيخون فور سيطرة الجيش السوري على مدخل الطريق الدولي (حلب حماة) الممتد عبر المدخل الشمالي للمدينة، متخذة لذلك طريقا زراعيا يخرج من الأحياء الشرقية للمدينة، مرورا بوادي صغير يقع بين (جبل الصغير) وبين (تل ترعي) الذي يشرف الجيش السوري عليه ناريا من مواقعه في تلال سكيك، وصولا إلى مدينة التمانعة شرقا.