وفي آخر تطورات القضية أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل وافد لبناني يدعى أحمد حلوم، يعمل ”ميكاب ارتست“، بكفالة قدرها 500 دينار، وذلك بعد حجزه 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية ”الإساءة للذات الإلهية“؛ بحسب موقع "إرم نيوز".
وتم إلقاء القبض على حلوم بعد نشره مقطع فيديو برفقة أشخاص آخرين وكان محتدما في نقاش بشأن صيام عرفة، حيث تبادل مع شخص آخر السباب، موضحًا وجهة نظره بأنه ”لا يريد الصيام بحجة غفران الذنوب، والأفضل الصيام بنوايا طيبة، وليس لارتكاب ذنوب وصيام عرفة بدعوى طلب الغفران".
وفي وقت سابق أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد، سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 5000 دينار كويتي ما يعادل (16.500 دولار) في قضية التعدي على الذات الإلهية.
وتشدد الداخلية الكويتية حرصها بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص يسيئ إلى الذات الإلهية والدين الإسلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... آخر تطورات قضية وافد عربي "أساء للذات الإلهية" في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.