الارشيف / اخبار الخليج

إسرائيلي يرفع العلم السعودي في القدس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة جاء فيها أن مواطنا إسرائيليا رفع العلم السعودي بدعوى مناداته للتطبيع بين الطرفين.

ونقلت الخارجية الإسرائيلية عن لسان هذا المواطن:

كلي أمل أن يتحقق السلام مع وأتمكن من زيارتها، فيما يتمكن السعوديون من زيارة إسرائيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيلي يرفع العلم السعودي في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا