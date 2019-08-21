إسرائيلي يرفع العلم السعودي في القدس

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة جاء فيها أن مواطنا إسرائيليا رفع العلم السعودي بدعوى مناداته للتطبيع بين الطرفين.
ونقلت الخارجية الإسرائيلية عن لسان هذا المواطن:
كلي أمل أن يتحقق السلام مع السعودية وأتمكن من زيارتها، فيما يتمكن السعوديون من زيارة إسرائيل.
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