عريقات يدعو اليابان إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم الحرب"

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وطالب عريقات اليابان، خلال لقائه بسفير اليابان لدى لبنان ماتاهيرو ياماغوشي بحضور السفير الياباني لدى فلسطين تاكاشي أوكوبو، بمواصلة دعمها لوكالة "الأونروا" وبرامجها المتنوعة، "وخاصة في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الأكثر تهميشا وضعفا في لبنان وسورية، وحثها على إنجاح مؤتمر المانحين في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل، والتصويت إلى جانب تجديد ولاية "الأونروا" في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".
© Sputnik . Evgeny Biyatov
وحث عريقات اليابان على ترجمة مواقفها المدينة للاستيطان غير الشرعي من خلال اتخاذ موقف سياسي قوي يطالب بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية.
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