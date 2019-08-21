وفاة الأميرة دينا الزوجة الأولى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان، اليوم الأربعاء، وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية.

ونعى الديوان: "بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء" في عمان.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الأميرة دينا، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

والأميرة دينا (89 عاما)، ملكة الأردن السابقة (1955- 1957)، أميرة هاشمية (يعود نسبها إلى النبي محمد)، وهى مولودة في القاهرة عام 1929.

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تزوجت الأميرة دينا عقب طلاقها من الملك حسين من مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية معروف باسم صلاح التعمري.

وتزوج الملك حسين أربع مرات الأولى من الأميرة دينا، والثانية من الأميرة منى (1961 -1971) والدة الملك الحالي عبد الله، والثالثة من الملكة علياء عام1972 وتوفيت بحادث طائرة عام 1977، والأخيرة من الملكة نور عام 1978 وحتى وفاته عام 1999.

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