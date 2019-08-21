دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل توفر تطبيق البحث Google Go للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق البحث المميز بالحجم الصغير Google Go لمستخدمي هواتف الأندوريد في جميع أنحاء العالم.

قامت شركة جوجل بإختبار تطبيق لايت للبحث خلال الفترة الماضية، ومن ثم أطلقت تطبيق Google Go في الهند، وأندونسيا، حيث جاء التطبيق ليدعم مستخدمي هواتف Android Go، واليوم أعلنت عملاق البحث عن إطلاق التطبيق لمستخدمي هواتف الأندوريد في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يتوفر تطبيق Google Go للتحميل اليوم عبر متجر جوجل بلاي بحجم 7 ميجا بايت، أيضاً يدعم هذا الإصدار المستخدمين بتجربة بحث سلسلة مع توفير إستهلاك البيانات بنسبة 40%.

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كما يتوافق في العمل مع الإتصالات البطيئة بالإنترنت، كما يضم التطبيق نموذج مصغر من Lens لدعم المستخدم في البحث وترجمة الكلمات بإستخدام الكاميرة.

أيضاً يدعم هذا الإصدار تقنية الذكاء الإصطناعي للإستماع إلى محتوى صفحات الإنترنت بقراءة واضحة للكلمات، كما يقدم التطبيق تجربة سلسة وسريعة في الوصول إلى التطبيقات والمواقع المفضلة، مع تجربة سريعة في فتح الصور ومحتوى الفيديو ، أيضاً يدعم المستخدم بميزة التبديل السريع بين نتائج البحث باللغات المختلفة.

المصدر

هذا الموضوع جوجل توفر تطبيق البحث Google Go للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ظهر على التقنية بلا حدود.